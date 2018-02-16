В МВФ пока не знают дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Международном валютном фонде пока не определились, когда отправят очередную миссию в Украине. Об этом в четверг сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне, передает УНН.
"Сроки прибытия миссии для очередного пересмотра программы сотрудничества пока не определены. Это должен быть четвертый пересмотр программы с Украиной", - сказал Дж.Райс.
Он также подтвердил, что сейчас по просьбе украинской власти в Украине находится небольшая группа представителей МВФ для обсуждения технических аспектов реформ, в частности закона о Антикоррупционный суд. По его словам, этот визит завершается 16 февраля.
Как сообщал УНН, 12 февраля эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и начали работу.