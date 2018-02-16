У МВФ поки не визначили дату наступного перегляду програми співпраці з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Міжнародному валютному фонді поки не визначили, коли відправлять чергову місію в Україну. Про це у четвер повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні, передає УНН.
“Терміни прибуття місії для чергового перегляду програми співпраці поки не визначені. Це має бути четвертий перегляд програми з Україною”, — сказав Дж.Райс.
Він також підтвердив, що наразі на прохання української влади в Україні перебуває невелика група представників МВФ для обговорення технічних аспектів реформ, зокрема закону про Антикорупційний суд. За його словами, цей візит завершується 16 лютого.
Як повідомляв УНН, 12 лютого експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу.