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В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный

В Минздраве заявили, что скоро запустят электронный больничный

Киев  •  УНН

 • 12892 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине в ближайшее время планируют запустить электронный больничный. Некоторое время он будет работать параллельно с бумажным. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на сейчас Минздрав совместно с партнерами, а это Министерство социальной политики, НСЗУ, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд Украины, общественная организация „Вместе против коррупции“, Фонд Восточная Европа, завершают разработку целевой модели внедрения электронных писем нетрудоспособности. То есть разработка функционала, который обеспечит запуск электронных больничных с полной интеграцией в электронную систему здравоохранения”, — рассказал Кучер.

Детали

По его словам, такой больничный имеет возможность получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, он имеет историю обращений к врачу.

“Мы должны видеть, кто выписался, когда, какой диагноз обращался ли он ранее к врачу, или он условно говоря, вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти письма”, — сказал Кучер.

Кучер отметил, что для того, чтобы снизить все риски, которые сейчас связаны с больничным листам, для Минздрава важно, чтобы это стало электронно

“Такая работа завершается, мы озвучивали предварительные сроки запуска, конечно, что мы будем тестировать эту модель и скорее всего в определенный период оно еще будет работать параллельно с бумажными”, — рассказал он.

Дополнение

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоро сообщал, что государственный сервис онлайн-услуг “Дия” ждет “пополнение” — уже в апреле там должны появиться новые цифровые продукты, в том числе Дия ID — электронная подпись с “несколько кликов” — и электронные больничные.

С начала 2021 года в Украине планировался полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в систему Минздрава eHealth. Ранее в Минздраве указывали, что планируют запустить пилотный проект е больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда.

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