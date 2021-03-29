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У МОЗ заявили, що скоро запустять електронний лікарняний

У МОЗ заявили, що скоро запустять електронний лікарняний

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні найближчим часом планують запустити електронний лікарняний. Певний час він буде працювати паралельно з паперовим. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Станом на зараз МОЗ спільно з партнерами, а це Міністерство соціальної політики, НСЗУ, Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд України, громадська організація „Разом проти корупції“, Фонд східна Європа, завершують розробку цільової моделі впровадження електронних листів непрацездатності. Тобто розробка функціоналу, який забезпечить запуск електронних лікарняних з повною інтеграцією в електронну систему охорони здоров’я”, — розповів Кучер.

Деталі

За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров’я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.

“Ми маємо бачити, хто виписався, коли, який діагноз чи звертався він раніше до лікаря, чи він умовно кажучи, вчора з’явився в системі й лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи”, — сказав Кучер.

Кучер зазначив, що для того, щоб знизити всі ризики, які є зараз пов’язані з листками непрацездатності, для МОЗ важливо, щоб це стало електронно

“Така робота завершується, ми озвучували попередні терміни запуску, звісно, що ми будемо тестувати цю модель і скоріш за все в певний період воно ще буде працювати паралельно з паперовими”, — розповів він.

Доповнення

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоро повідомляв, що державний сервіс онлайн-послуг “Дія” чекає “поповнення” — вже у квітні там мають з’явитися нові цифрові продукти, у тому числі Дія ID — електронний підпис за “кілька кліків” — та електронні лікарняні.

З початку 2021 року в Україні планувався повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в систему МОЗ eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.

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