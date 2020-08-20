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В Минздраве заявили об остатках лекарств в регионах по всем медицинским программам

В Минздраве заявили об остатках лекарств в регионах по всем медицинским программам

Киев  •  УНН

 • 9389 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. По всем программам Министерства здравоохранения существуют остатки лекарств и медицинских изделий в регионах, а по многим программам они превышают сумму средств, которые выделялись в 2018 и 2019 годах. Так, остатки по программе эндопротезирования составляют 180% от предыдущих лет. Об этом во время брифинга в четверг сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Остатки лекарственных средств и медицинских изделий в регионах существуют абсолютно по всем программам Министерства здравоохранения. По многим программам в денежном выражении остатки значительно превышают сумму средств, которая была выделена, например, в 2018-2019 годах. Например, по программам эндопротезирования, где остатки составляют около 180% от предыдущих лет. По программам сердечно-сосудистых заболеваний, по программам закупки антирезистентного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных. По программам диализа и остальным", - сообщила Шаталова.

Она отметила, что от 80 до 100% потребности на сегодня, если сравнивать с 2018-2019 годами, обеспечены программы взрослой онкологии, детской онкологии, гепатитные программы, детского церебрального паралича, донорства крови и вспомогательных репродуктивных технологий.

"Например, по детской онкологии. За бюджет 2018 года всего за весь год было поставлено 472 млн грн, на такую сумму, лекарственных средств. За бюджет 2019 года эта сумма составила 443 млн грн. Остатков сейчас в регионах, в соответствии с их отчетностью, по состоянию на 1 августа 2020 года на общую сумму 608 млн грн. То есть в целом, если мы можем взять все программы - их 40, - то остатки, где на 1 августа 2020 года составляют более 50%, составляет 27 (программ - ред.) из 40. То  есть, мы можем констатировать тот факт, что на сегодня мы делаем все для того, чтобы Украина была с лекарствами. Что касается лечения туберкулеза, то в регионах в денежном выражении остатков у нас находится на 84%, если бы мы сравнили весь бюджет 2019 года", - указала заместитель министра.

Кроме того, продолжается поставка медикаментов за средства 2018 и 2019 годов, отметила Шаталова.

"Буквально вчера я подписал акты приема-передачи для распределения крайне необходимых препаратов левофлоксацина и моксифлоксацина. В отношении тех лекарственных средств, которые касаются лечения у детей и взрослых резистентной формы ювенильного ревматоидного артрита, - то остатки в регионах сейчас на сумму 57,3 млн грн. ...в ближайшее время уже эти препараты поедут и в Днепр, и в другие регионы Украины, которые в них нуждаются. Общая поставка составляет 61,5 млн грн", - сказала чиновница.

Также она отметила, что было принято решение о закупке таблеток для заместительной восстановительной терапии. Их поставки спланировал и организовал ЦОЗ (Центр общественного здоровья - ред.). Кроме того, обеспеченность некоторыми лекарствами была спланирована до конца 2021 года.

По словам чиновницы, за бюджет 2018 года поставили антиретровирусных препаратов на сумму 244 млн грн, за 2019-го - 253 млн грн, а на сегодня остатки на 264 млн грн.

Напомним, в мае в Минздраве заявляли о проблеме с закупками лекарственных средств.

Также, напомним, в ГП "Медицинские закупки Украины" заявляли, что осенью этого года может начаться существенный дефицит медпрепаратов в направлении детской онкологии и АРА-препаратов из-за того, что процедура закупки медицинских препаратов еще не началась. Так, по лучшим сценарию - Украина может получить необходимые лекарства в декабре этого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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