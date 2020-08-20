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У МОЗ заявили про залишки ліків у регіонах за усіма медичними програмами

У МОЗ заявили про залишки ліків у регіонах за усіма медичними програмами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. За усіма програмами Міністерства охорони здоров’я існують залишки ліків та медичних виробів у регіонах, а по багатьох програмах вони перевищують суму коштів, які виділялися у 2018 та 2019 роках. Так, залишки за програмою ендопротезування становлять 180% від попередніх років. Про це під час брифінгу у четвер сказала заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"Залишки лікарських засобів та медичних виробів в регіонах існують абсолютно по всіх програмах Міністерства охорони здоров’я. По багатьох програмах в грошовому виразі залишки значно перевищують суму коштів, яка була виділена, наприклад, у 2018-2019 роках. Наприклад, за програмами ендопротезування, де залишки становлять близько 180% від попередніх років. За програмами серцево-судинних захворювань, за програмами закупівлі антирезистентного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених. За програмами діалізу і решта", - повідомила Шаталова.

Вона зазначила, що від 80 до 100% потреби на сьогодні, якщо порівнювати з 2018-2019 роками, забезпечені програми дорослої онкології, дитячої онкології, гепатитні програми, дитячого церебрального паралічу, донорства крові та допоміжних репродуктивних технологій.

"Наприклад, по дитячій онкології. За бюджет 2018 року всього за весь рік було поставлено 472 млн грн, на таку суму, лікарських засобів. За бюджет 2019 року ця сума становила 443 млн грн. Залишків наразі в регіонах, відповідно до їх звітування, станом на 1 серпня 2020 року на загальну суму 608 млн грн. Тобто загалом, якщо ми можемо взяти всі програми -  їх 40, - то залишки, де станом на 1 серпня 2020 року становлять більш ніж 50%, становить 27 (програм - ред.) із 40. Тобто, ми можемо констатувати той факт, що на сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб Україна була з ліками. Що стосується лікування туберкульозу, то в регіонах в грошовому виразі залишків у нас знаходиться на 84%, якщо би ми порівняли весь бюджет 2019 року", - вказала заступниця міністра.

Крім того, продовжується постачання медикаментів за кошти 2018 та 2019 років, зазначила Шаталова.

"Буквально вчора я підписала акти приймання-передачі для розподілу вкрай необхідних препаратів левофлоксацину та моксифлоксацину. Стосовно тих лікарських засобів, які стосуються лікування дітей та дорослих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, - то залишки в регіонах наразі на суму 57,3 млн грн. ...найближчим часом вже ці препарати поїдуть і в Дніпро, і в інші регіони України, які їх потребують. Загальна поставка становить 61,5 млн грн", - сказала чиновниця.

Також вона зазначила, що було прийняте рішення про закупівлю таблеток для замісної відновлювальної терапії. Їх поставки спланував та організував ЦГЗ (Центр громадського здоров'я - ред.). Окрім того, забезпеченість деякими ліками була спланована до кінця 2021 року.

За словами чиновниці, за бюджет 2018 року поставили антиретровірусних препаратів на суму 244 млн грн, за 2019-го - 253 млн грн, а на сьогодні є залишки на 264 млн грн.

Нагадаємо, у травні у МОЗ заявляли про проблему з закупівлями лікарських засобів.

Також, нагадаємо, у ДП "Медичні закупівлі України" заявляли, що восени цього року може розпочатися суттєвий дефіцит медпрепаратів у напрямку дитячої онкології та АРА-препаратів через те, що процедура закупівлі медичних препаратів ще не розпочалася. Так, за найкращим сценарієм - Україна може отримати необхідні ліки у грудні цього року.

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