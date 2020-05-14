ДП "Медзакупівлі" попереджає про загрозу дефіциту медпрепаратів вже цієї осені

"…Закупівлі, станом на сьогодні, не стартували. Власне, самі закупівлі за кошти державного бюджету 2020 року - по централізованих програмах та заходах Міністерства охорони здоров’я України, а це 38 напрямів, 14 з яких ми маємо закуповувати – це не стосується коронавірусу, це інші напрями, ті, які щороку держава забезпечує для українських пацієнтів, ці закупівлі ще не розпочалися", - зазначив він.

За його словами, є загроза того, що пацієнти восени відчують суттєвий дефіцит препаратів.

"З огляду на те, що ці закупівлі не розпочалися, з огляду на те, що досі не ухвалена низка рішень - передусім Міністерством охорони здоров’я України - є вже загрози того, що восени цього року українські пацієнти по цілій низці напрямів відчують суттєвий дефіцит препаратів. Деякі напрями не були профінансовані на 100%, тобто ще це в планах по закупівлі на 2019 рік, коли вони укладалися, передбачалося, що не буде 100% покриття, то по деяких напрямках таке 100% фінансове покриття було передбачено, але, при цьому, з огляду на те, що ліки не доїдуть до осені, вже у вересні ці пацієнти почнуть відчувати значний дефіцит у медпрепаратах", - додав Жумаділов.

Він повідомив, що у найкращому випадку ці ліки приїдуть у грудні цього року.

"Зокрема це стосується такого напряму, як дитяча онкологія, АРВ-препаратів, дихальні розлади новонароджених. Чому я кажу, що цих ліків восени не буде? Тому що за найкращого сценарію, ми зможемо розпочати закупівлю з першого червня, у нас майже 500 закупівельних процедур заплановано по наших напрямах, ці ліки у найкращому випадку приїдуть у грудні цього року, січні, лютому, березні 2021 року", - підсумував Жумаділов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я триває аудит, під час якого аналізують закупівлі міністерства за попередні роки та що ще необхідно закупити. Наразі в Україні більше 1300 міжнародних непатентованих назв, якими має забезпечувати держава.