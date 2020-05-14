ДП "Медзакупівлі" попереджає про загрозу дефіциту медпрепаратів вже цієї осені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Восени цього року може розпочатися суттєвий дефіцит медпрепаратів у напрямку дитячої онкології та АРА-препаратів через те, що процедура закупівлі медичних препаратів ще не розпочалася. Так, за найкращим сценарієм - Україна може отримати необхідні ліки у грудні цього року. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов.
"…Закупівлі, станом на сьогодні, не стартували. Власне, самі закупівлі за кошти державного бюджету 2020 року - по централізованих програмах та заходах Міністерства охорони здоров’я України, а це 38 напрямів, 14 з яких ми маємо закуповувати – це не стосується коронавірусу, це інші напрями, ті, які щороку держава забезпечує для українських пацієнтів, ці закупівлі ще не розпочалися", - зазначив він.
За його словами, є загроза того, що пацієнти восени відчують суттєвий дефіцит препаратів.
"З огляду на те, що ці закупівлі не розпочалися, з огляду на те, що досі не ухвалена низка рішень - передусім Міністерством охорони здоров’я України - є вже загрози того, що восени цього року українські пацієнти по цілій низці напрямів відчують суттєвий дефіцит препаратів. Деякі напрями не були профінансовані на 100%, тобто ще це в планах по закупівлі на 2019 рік, коли вони укладалися, передбачалося, що не буде 100% покриття, то по деяких напрямках таке 100% фінансове покриття було передбачено, але, при цьому, з огляду на те, що ліки не доїдуть до осені, вже у вересні ці пацієнти почнуть відчувати значний дефіцит у медпрепаратах", - додав Жумаділов.
Він повідомив, що у найкращому випадку ці ліки приїдуть у грудні цього року.
"Зокрема це стосується такого напряму, як дитяча онкологія, АРВ-препаратів, дихальні розлади новонароджених. Чому я кажу, що цих ліків восени не буде? Тому що за найкращого сценарію, ми зможемо розпочати закупівлю з першого червня, у нас майже 500 закупівельних процедур заплановано по наших напрямах, ці ліки у найкращому випадку приїдуть у грудні цього року, січні, лютому, березні 2021 року", - підсумував Жумаділов.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я триває аудит, під час якого аналізують закупівлі міністерства за попередні роки та що ще необхідно закупити. Наразі в Україні більше 1300 міжнародних непатентованих назв, якими має забезпечувати держава.