ДП "Медзакупівлі" попереджає про загрозу дефіциту медпрепаратів вже цієї осені

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159553 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113200 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 104809 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112698 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 132842 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140931 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225255 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216642 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187013 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176538 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52391 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16343 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14197 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 12025 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21570 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159550 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162349 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282646 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 305963 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52408 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35859 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50447 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52146 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127483 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ДП "Медзакупівлі" попереджає про загрозу дефіциту медпрепаратів вже цієї осені

Київ • УНН

 • 17207 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Восени цього року може розпочатися суттєвий дефіцит медпрепаратів у напрямку дитячої онкології та АРА-препаратів через те, що процедура закупівлі медичних препаратів ще не розпочалася. Так, за найкращим сценарієм - Україна може отримати необхідні ліки у грудні цього року. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов.

ДП "Медзакупівлі" попереджає про загрозу дефіциту медпрепаратів вже цієї осені

"…Закупівлі, станом на сьогодні, не стартували. Власне, самі закупівлі за кошти державного бюджету 2020 року - по централізованих програмах та заходах Міністерства охорони здоров’я України, а це 38 напрямів, 14 з яких ми маємо закуповувати – це не стосується коронавірусу, це інші напрями, ті, які щороку держава забезпечує для українських пацієнтів, ці закупівлі ще не розпочалися", - зазначив він.

За його словами, є загроза того, що пацієнти восени відчують суттєвий дефіцит препаратів.

"З огляду на те, що ці закупівлі не розпочалися, з огляду на те, що досі не ухвалена низка рішень - передусім Міністерством охорони здоров’я України - є вже загрози того, що восени цього року українські пацієнти по цілій низці напрямів відчують суттєвий дефіцит препаратів. Деякі напрями не були профінансовані на 100%, тобто ще це в планах по закупівлі на 2019 рік, коли вони укладалися, передбачалося, що не буде 100% покриття, то по деяких напрямках таке 100% фінансове покриття було передбачено, але, при цьому, з огляду на те, що ліки не доїдуть до осені, вже у вересні ці пацієнти почнуть відчувати значний дефіцит у медпрепаратах", - додав Жумаділов.

Він повідомив, що у найкращому випадку ці ліки приїдуть у грудні цього року.

"Зокрема це стосується такого напряму, як дитяча онкологія, АРВ-препаратів, дихальні розлади новонароджених. Чому я кажу, що цих ліків восени не буде? Тому що за найкращого сценарію, ми зможемо розпочати закупівлю з першого червня, у нас майже 500 закупівельних процедур заплановано по наших напрямах, ці ліки у найкращому випадку приїдуть у грудні цього року, січні, лютому, березні 2021 року", - підсумував Жумаділов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я триває аудит, під час якого аналізують закупівлі міністерства за попередні роки та що ще необхідно закупити. Наразі в Україні більше 1300 міжнародних непатентованих назв, якими має забезпечувати держава. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63