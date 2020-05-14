ГП "Медзакупки" предупреждает об угрозе дефицита медпрепаратов уже этой осенью

"... Закупки, по состоянию на сегодня, стартовали. Собственно, сами закупки за средства государственного бюджета 2020 - по централизованным программам и мероприятиях Министерства здравоохранения Украины, а это 38 направлений, 14 из которых мы закупать - это не касается коронавируса это другие направления, те, которые ежегодно государство обеспечивает для украинских пациентов, эти закупки еще не начались ", - отметил он.

По его словам, есть угроза того, что пациенты осенью почувствуют существенный дефицит препаратов.

"Учитывая то, что эти закупки не начались, учитывая то, что до сих пор не принято ряд решений - прежде всего Министерством здравоохранения Украины - есть уже угрозы того, что осенью этого года украинские пациенты по целому ряду направлений почувствуют существенный дефицит препаратов. Некоторые направления не были профинансированы на 100%, то есть еще это в планах по закупке на 2019 года, когда они заключались, предполагалось, что не будет 100% покрытие, то по некоторым направлениям такое 100% финансовое покрытие было предусмотрено, но, при этом, учитывая то, что лекарства не доедут до осени, уже в сентябре эти пациенты начнут испытывать значительный дефицит в медпрепаратах", - добавил Жумадилов.

Он сообщил, что в лучшем случае эти лекарства приедут в декабре этого года.

"В частности, это касается такого направления, как детская онкология, АРВ-препаратов, дыхательные расстройства новорожденных. Почему я говорю, что этого лекарства осенью не будет? Потому что за лучшего сценария, мы сможем начать закупку с первого июня, у нас почти 500 закупочных процедур запланировано по нашим направлениям, эти лекарства в лучшем случае приедут в декабре этого года, январе, феврале, марте 2021 года", - подытожил Жумадилов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения продолжается аудит, в ходе которого анализируют закупки министерства за предыдущие годы и что еще необходимо закупить. Сейчас в Украине более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство.