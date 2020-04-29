МОЗ: в Україні понад 1,3 тисячі медпрепаратів, якими має забезпечувати держава

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я триває аудит, під час якого аналізують закупівлі міністерства за попередні роки та що ще необхідно закупити. Наразі в Україні більше 1300 міжнародних непатентованих назв, якими має забезпечувати держава. Про це під час онлайн-брифінгу на тему “Закупівлі МОЗ” повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

“У нас більше 1300 міжнародних непатентованих назв, що має забезпечувати держава, і реалізація по кожній з цих груп є дуже важливою. Адже за кожною з них стоїть історія людей, яким потрібні ці ліки. Та ситуація, що склалась на цей час. Сподіваюсь, що вдасться відновити цю роботу”, — розповіла Шаталова.

Вона навела приклад, що ще в кінці минулого року, у грудні, дитяча лікарня “Охматдит” звернулась до МОЗ щодо необхідності придбання реагентів та тест-систем для забезпечення перевірки компонентів крові, без яких кров не можна перевірити на інфекції.

“Були речі, з якими допомагали благодійники, мала б держава, а благодійники забезпечили”, — повідомила заступник міністра.

Окрім цього, вона повідомила, що міністерство провело кілька зустрічей у закупівельній сфері з посольствами країн-донорів, зі Світовим банком.

Також минулого тижня у п’ятницю постановою уряду було запущено робочу групу, яка буде перевіряти всі контрольні сервіси МОЗ, як вони функціонують, і про те, що вони дійсно ефективні і спрямовані на те, для чого були запущені.

“Ми продовжуємо аналізувати наші закупівлі, як вони відбувались попередні роки, розгрібаємо завали та документи”, — резюмувала Шаталова.

Раніше УНН писав, що МОЗ повідомило про заборгованість у закупівлях ліків у понад 5 млрд грн.

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