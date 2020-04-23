МОЗ повідомило про заборгованість у закупівлях ліків у понад 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я після проведення аудиту з’ясували, що у закупівельних організацій є значна сума заборгованості за ліки - 5,3 млрд грн. Ця сума накопичилась за різні роки. Про це під час онлайн брифінгу на тему: "Закупівлі МОЗ" повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"Що стосується закупівель, що зроблено за 2 тижні роботи. По ситуації з закупівлею ліків ми бачимо велику суму заборгованості закупівельних організацій, що сягає 5,3 млрд грн, тобто ця сума накопичилась за різні роки", - повідомила Шаталова.
Вона зазначила, що у міністерстві будуть розбиратись, як відбувається закупівля. Адже там більше 300 різноманітних позицій.
"Відповідно до інформації того аудиту, що ми маємо на сьогоднішній день - у нас більше двох місяців в МОЗ не проводились засідання постійної робочої групи з питань закупівель. Вже за 2 тижні ми провели два засідання. "Закупівлі 2020": необхідно встановити перелік ліків, і ця робота вже розпочалась, ми узгоджуємо з усіма міністерствами, сподіваюсь, що в найкоротший термін ми ці процеси запустимо", - зазначила заступник міністра.
Вона підкреслила, що продовжиться робота з документацією та кошторисами, щоб всі розуміли, як відбувається закупівля ліків та хто за це відповідає.
Нагадаємо, що на закупівлю костюмів біологічного захисту МОЗ виділило 35 млн грн.