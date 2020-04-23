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Минздрав сообщил о задолженности в закупках лекарств на более чем 5 млрд грн

Минздрав сообщил о задолженности в закупках лекарств на более чем 5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13476 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения после проведения аудита выяснили, что в организаций является значительная сумма задолженности за лекарства - 5,3 млрд грн. Эта сумма накопилась за разные годы. Об этом во время онлайн брифинга на тему: "Закупки Минздрава" сообщила заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Что касается закупок, что сделано за 2 недели работы. По ситуации с закупкой лекарств мы видим большую сумму задолженности организаций, что составляет 5,3 млрд грн, то есть эта сумма накопилась за разные годы", - сообщила Шаталова.

Она отметила, что в министерстве будут разбираться, как происходит закупка. Ведь там более 300 различных позиций.

"Согласно информации того аудита, мы имеем на сегодняшний день - у нас более двух месяцев в Минздрав не проводились заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок. Уже через 2 недели мы провели два заседания. "Закупки 2020": необходимо установить перечень лекарств, и эта работа уже началась, мы согласовываем со всеми министерствами, надеюсь, что в кратчайшие сроки мы эти процессы запустим", - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что продолжится работа с документацией и сметами, чтобы все понимали, как происходит закупка лекарств и кто за это отвечает.

Напомним, что на закупку костюмов биологической защиты Минздрав выделил 35 млн грн.

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