Минздрав: в Украине более 1,3 тысячи медпрепаратов, которыми должно обеспечивать государство

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения продолжается аудит, в ходе которого анализируют закупки министерства за предыдущие годы и что еще необходимо закупить. Сейчас в Украине более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство. Об этом во время онлайн-брифинга на тему "Закупки Минздрава" сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.