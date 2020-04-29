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Минздрав: в Украине более 1,3 тысячи медпрепаратов, которыми должно обеспечивать государство

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения продолжается аудит, в ходе которого анализируют закупки министерства за предыдущие годы и что еще необходимо закупить. Сейчас в Украине более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство. Об этом во время онлайн-брифинга на тему "Закупки Минздрава" сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"У нас более 1300 международных непатентованных названий, которыми должно обеспечивать государство, и реализация по каждой из этих групп очень важна. Ведь за каждой из них стоит история людей, которым нужны эти лекарства. Та ситуация, которая сложилась в настоящее время. Надеюсь, что удастся возобновить эту работу", - рассказала Шаталова.

Она привела пример, что еще в конце прошлого года, в декабре, детская больница "Охматдет" обратилась в Минздрав из-за необходимости приобретения реагентов и тест-систем для обеспечения проверки компонентов крови, без которых кровь нельзя проверить на инфекции.

"Были вещи, с которыми помогали благотворители, должно государство, а благотворители обеспечили", - сообщила заместитель министра.

Кроме этого, она сообщила, что министерство провело несколько встреч в закупочной сфере с посольствами стран-доноров, со Всемирным банком.

Также на прошлой неделе в пятницу постановлением правительства была запущена рабочая группа, которая будет проверять все контрольные сервисы Минздрава, как они функционируют, и о том, что они действительно эффективны и направлены на то, для чего были запущены.

"Мы продолжаем анализировать наши закупки, как они происходили предыдущие годы, разгребаем завалы и документы", - резюмировала Шаталова.

Ранее УНН писал, что Минздрав сообщил о задолженности в закупках лекарств на более чем 5 млрд грн.

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