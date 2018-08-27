В Минздраве заявили о намерениях присоединится к разработке "аптечного законопроекта"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины ознакомилось с законодательной инициативой № 8591 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" и заявило о готовности присоединиться к доработке указанного документа. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
"МЗ Украины ознакомилось с законопроектом № 8591 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами", - проинформировали в министерстве.
"МЗ Украины готово присоединиться к доработке законодательной инициативы", - добавили в ведомстве.
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Также, в министерстве отметили, что сегодня каждая третья украинскиая аптека участвует в реализации правительственной программы "Доступные лекарства".
"Необходимые препараты по программе можно получить по рецепту врача в каждой третьей аптеке Украины полностью или частично бесплатно. Правительственная программа работает и развивается с апреля 2017 года. И за это время пациенты получили лекарства по более 24,5 млн рецептов на сумму более 1,1 млрд грн. Всего сейчас по программе доступен 261 препарат, 59 из которых являются для пациентов полностью бесплатными", - отметили в Минздраве.
Как писал УНН, законопроект № 8591 может спровоцировать исчезновение аптек в украинских селах. Также, в случае его принятия, в Украине могут значительно подорожать лекарства, предупреждают эксперты.
По оценкам юриста Эдуарда Багирова, документ №8591 противоречит действующему законодательству и разрушает основной принцип ведения предпринимательской деятельности .