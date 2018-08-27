У МОЗ заявили про наміри долучиться до розробки “аптечного законопроекту”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України ознайомилося із законодавчою ініціативою № 8591 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" та заявило про готовність долучитися до доопрацювання вказаного документу. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі МОЗ.
"МОЗ України ознайомилося із законопроектом № 8591 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами", - проінформували у міністерстві.
"МОЗ України готове долучитися до доопрацювання законодавчої ініціативи", - додали у відомстві.
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Також, у міністерстві зазначили, що сьогодні кожна третя українська аптека бере участь в реалізації урядової програмі “Доступні ліки”.
“Необхідні препарати за програмою можна отримати за рецептом лікаря у кожній третій аптеці України повністю чи частково безоплатно. Урядова програма працює і розвивається з квітня 2017 року. І за цей час пацієнти отримали ліки за понад 24,5 млн рецептів на суму понад 1,1 млрд грн. Всього зараз по програмі доступний 261 препарат, 59 з яких для пацієнтів є повністю безоплатними”, - зауважили у МОЗ.
Як писав УНН, законопроект № 8591 може спровокувати зникнення аптек в українських селах. Також, у разі його ухвалення, в України можуть значно подорожчати ліки, попереджають експерти.
За оцінками юриста Едуарда Багірова, документ №8591 суперечить чинному законодавству та руйнує основний принцип ведення підприємницької діяльності.