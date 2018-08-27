У МОЗ заявили про наміри долучиться до розробки “аптечного законопроекту”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11064 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 24697 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 40048 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52215 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85797 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68218 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80037 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94424 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87547 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181586 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
52%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10873 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4892 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4098 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 9066 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 9268 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 40047 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181586 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337004 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270924 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2602 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3896 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52214 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19136 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24262 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У МОЗ заявили про наміри долучиться до розробки “аптечного законопроекту”

Київ • УНН

 • 11507 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України ознайомилося із законодавчою ініціативою № 8591 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" та заявило про готовність долучитися до доопрацювання вказаного документу. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі МОЗ.

У МОЗ заявили про наміри долучиться до розробки “аптечного законопроекту”

"МОЗ України ознайомилося із законопроектом № 8591 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами", - проінформували у міністерстві.

"МОЗ України готове долучитися до доопрацювання законодавчої ініціативи", - додали у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За аналогією із запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

Також, у міністерстві зазначили, що сьогодні кожна третя українська аптека бере участь в реалізації урядової програмі “Доступні ліки”.

“Необхідні препарати за програмою можна отримати за рецептом лікаря у кожній третій аптеці України повністю чи частково безоплатно. Урядова програма працює і розвивається з квітня 2017 року. І за цей час пацієнти отримали ліки за понад 24,5 млн рецептів на суму понад 1,1 млрд грн. Всього зараз по програмі доступний 261 препарат, 59 з яких для пацієнтів є повністю безоплатними”, - зауважили у МОЗ.

Як писав УНН, законопроект № 8591 може спровокувати зникнення аптек в українських селах. Також, у разі його ухвалення, в України можуть значно подорожчати ліки, попереджають експерти. 

За оцінками юриста Едуарда Багірова, документ №8591 суперечить чинному законодавству та руйнує основний принцип ведення підприємницької діяльності

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59