В Минздраве засекретили информацию о международных закупках лекарств для антиретровирусной терапии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины отказались сообщить данные о закупках лекарств по направлению “Централизованная закупка медикаментов для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей”, которые были осуществлены в соответствии с Постановлением КМУ международными специализированными организациями в период 2015 — 2016 годов, передает УНН.
Так, профильное ведомство больше месяца не отвечало на информационный запрос УНН, из-за чего редакция направляла повторные запросы в Минздрав через Кабинет Министров Украины.
В конце апреля в Минздраве предоставили ответ о том, что информация относительно международных закупок лекарств для антиретровирусной терапии взрослых и детей, которые осуществляются за бюджетные средства, является конфиденциальной.
“Ответ на сформулированные вопросы требует проведения дополнительной проработки и предусматривает создание новой информации. Также запрашиваемая информация, согласно договорам, заключенным между Минздравом Украины и специализированными организациями, является информацией, доступ к которой ограничен юридическим лицом и является конфиденциальной, и распространяется только с согласия такого лица, в определенном им порядке по его желанию в соответствии с предусмотренными им условиями (статья 7 Закона)”, – сообщили в Минздраве.
Напомним, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о том, что в отношении и. о. министра здравоохранения У.Супрун были открыты уголовные производства.