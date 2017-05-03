У МОЗ засекретили інформацію про міжнародні закупівлі ліків для антиретровірусної терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України відмовилися повідомити дані про закупівлі ліків за напрямом “Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей”, що були здійснені відповідно до Постанови КМУ міжнародними спеціалізованими організаціями у період 2015 — 2016 років, передає УНН.
Так, профільне відомство понад місяць не відповідало на інформаційний запит УНН, через що редакція скеровувала повторні запити до МОЗ через Кабінет Міністрів України.
Наприкінці квітня в МОЗ надали відповідь про те, що інформація стосовно міжнародних закупівель ліків для антиретровірусної терапії дорослих та дітей, що здійснюються за бюджетні кошти, є конфіденційною.
“Відповідь на сформульовані питання потребує проведення додаткового опрацювання та передбачає створення нової інформації. Також, запитувана інформація, відповідно до договорів, укладених між МОЗ України та спеціалізованими організаціями, є інформацією, доступ до якої обмежено юридичною особою та є конфіденційною, і поширюється лише за згодою такої особи, у визначеному нею порядку за її бажанням відповідно до передбачених нею умов (стаття 7 Закону)”, — повідомили у МОЗ.
Нагадаємо, голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив про те, що відносно в. о. міністра охорони здоров’я У.Супрун були відкриті кримінальні провадження.