Минздрав призвал проверять информацию и пользоваться только надежными источниками по COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Минздрав призывает украинцев проверять информацию и пользоваться только надежными источниками о распространении коронавируса в Украине, а украинские СМИ "не гоняться за громкими заголовками". Об этом говорится в обращении заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, информирует УНН.
"В СМИ распространяется много недостоверной информации и манипулирования фактами. Призываю всех проверять информацию: нам сейчас необходима холодная голова и горячее сердце. Ни в коем случае не наоборот. Власти ввели все превентивные меры и разработали необходимые алгоритмы - медицинские работники знают как действовать, доверяйте им", - говорится в сообщении.
Также в Минздраве призвали украинские СМИ объективно распространять информацию о распространении коронавируса и не гоняться "за громкими заголовками".
"К каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус", - говорится в видеообращении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве призвали украинцев не пренебрегать противоэпидемическими правилами.