МОЗ закликає перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами щодо COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. МОЗ закликає українців перевіряти інформацію і користуватися лише надійними джерелами про поширення коронавірусу в Україні, а українські ЗМІ "не ганятися за гучними заголовками". Про це йдеться у зверненні заступника голови МОЗ, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, інформує УНН.
"У ЗМІ поширюється багато недостовірної інформації і маніпулювання фактами. Закликаю всіх перевіряти інформацію: нам зараз необхідна холодна голова і гаряче серце. Ні в якому разі не навпаки. Влада ввела всі превентивні заходи та розробила необхідні алгоритми - медичні працівники знають як діяти, довіряйте їм", - йдеться у повідомленні.
Також у МОЗ закликали українські ЗМІ об'єктивно поширювати інформацію про поширення коронавірусу і не ганятися "за гучними заголовками".
"До кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус", - йдеться у відеозверненні.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ закликали українців не нехтувати протиепідемічними правилами.