В Минздраве решают вопрос доступа к медучреждениям тех, кто нуждается в ургентной помощи

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство здравоохранения, в частности, должно обеспечить бесперебойный доступ в больницы тех, кто нуждается в ургентной медицинской помощи, а также медработников. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.