В Минздраве решают вопрос доступа к медучреждениям тех, кто нуждается в ургентной помощи

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104090 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106781 просмотра

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5 марта, 15:54 • 107416 просмотра

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство здравоохранения, в частности, должно обеспечить бесперебойный доступ в больницы тех, кто нуждается в ургентной медицинской помощи, а также медработников. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.

"Поставлена задача Президентом и Премьером урегулировать ситуацию, как Министерству здравоохранения, так и областным государственным администрациям для того, чтобы обеспечить бесперебойный доступ медицинских работников к своим местам работы, а также тем, кто нуждается в ургентной медицинской помощи, или плановых мероприятий, которые нельзя перенести и отсрочить", - отметил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав собирает исчерпывающий перечень проблем, которые возникают в регионах, вследствие ограничения транспортного сообщения во время карантина.

"И будем оперативно на это реагировать, чтобы никто не пострадал по состоянию здоровья именно из-за введенного карантина, который есть сегодня на территории Украины", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, в Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина.

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