В Минздраве решают вопрос доступа к медучреждениям тех, кто нуждается в ургентной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство здравоохранения, в частности, должно обеспечить бесперебойный доступ в больницы тех, кто нуждается в ургентной медицинской помощи, а также медработников. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Поставлена задача Президентом и Премьером урегулировать ситуацию, как Министерству здравоохранения, так и областным государственным администрациям для того, чтобы обеспечить бесперебойный доступ медицинских работников к своим местам работы, а также тем, кто нуждается в ургентной медицинской помощи, или плановых мероприятий, которые нельзя перенести и отсрочить", - отметил Ляшко.
Он добавил, что Минздрав собирает исчерпывающий перечень проблем, которые возникают в регионах, вследствие ограничения транспортного сообщения во время карантина.
"И будем оперативно на это реагировать, чтобы никто не пострадал по состоянию здоровья именно из-за введенного карантина, который есть сегодня на территории Украины", - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, в Минздраве рассказали, что будет с запланированными операциями на период карантина.