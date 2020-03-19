У МОЗ вирішують питання доступу до медзакладів тих, хто потребує ургентної допомоги

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, зокрема, має забезпечити безперебійний доступ до лікарень тих, хто потребує ургентної медичної допомоги, а також медпрацівників. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

“Поставлена задача Президентом і Прем’єром урегулювати ситуацію, як Міністерству охорони здоров’я, так і обласним державним адміністраціям для того, щоб забезпечити безперебійний доступ медичних працівників до своїх місць роботи, а також тих, хто потребує ургентної медичної допомоги, або планових заходів, які не можна перенести і відтермінувати", - вказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ збирає вичерпний перелік проблем, які виникають в регіонах, внаслідок обмеження транспортного сполучення під час карантину.

“І будемо оперативно на це реагувати, щоб жодна людина не постраждала по стану здоров’я саме через введений карантин, який є сьогодні на території України”, - зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, що буде з запланованими операціями на період карантину.

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