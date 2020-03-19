У МОЗ вирішують питання доступу до медзакладів тих, хто потребує ургентної допомоги

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, зокрема, має забезпечити безперебійний доступ до лікарень тих, хто потребує ургентної медичної допомоги, а також медпрацівників. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.