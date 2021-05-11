В Минздраве уже заговорили о подготовке к четвертой волне коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения прогнозируют четвертую волну COVID-19 в Украине - и к ней надо подготовиться, чтобы удар не был таким жестким. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна COVID-19... Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был такой жесткий", - сказал Степанов.
При этом он не уточнил, в какие сроки ожидается очередная волна коронавируса.
Дополнение
Ранее Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19. С 8 мая не остается ни одного региона с "красным" уровнем эпидопасности.
По словам руководителя национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрея Александрина, Украина столкнется с еще тремя волнами эпидемии коронавируса.
На сегодня в Украине зафиксировано уже 2,124 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 мая, - 2,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Выздоровевших за сутки почти в четыре раза больше, чем заболевших.