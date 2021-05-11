У МОЗ уже заговорили про підготовку до четвертої хвилі коронавірусу

Цитата:

“Ми прогнозуємо, що у нас може бути і четверта хвиля COVID-19... Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був такий жорсткий”, — сказав Степанов.

При цьому він не уточнив, у які терміни очікується чергова хвиля коронавірусу.

Доповнення

Раніше Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19. З 8 травня не залишилося жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

За словами керівника національної експертної групи з інфекційного контролю Андрія Александріна, Україна зіткнеться зі ще трьома хвилями епідемії коронавірусу.

Наразі в Україні зафіксовано вже 2,124 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 травня, — 2,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Одужалих за добу майже в чотири рази більше, ніж захворілих.