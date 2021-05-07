Україна має пройти ще три піки епідемії коронавірусу: експерт назвав причини

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"Я завжди повторюю, що у нас не третя хвиля пройшла, а все ще триває перша, просто вона пікоподібна. У нас пройшов третій пік. Звичайно, у нас буде не тільки четвертий, але і п'ятий, шостий пік, тому що Україна вже показала, що ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки", - зазначив він.

Деталі

Александрін вважає, що причиною нових хвиль хвороби є відмова громадян України чесно виконувати рекомендації міжнародних інституцій або МОЗ. Він зазначив, що українцям найбільше необхідна вакцинопрофілактика, оскільки завдяки їй можливе зниження рівня захворюваності та смертності.

Контекст

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19. З 8 травня не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, - 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - до 3 тисяч.