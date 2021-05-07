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Украине предстоит пройти еще три пика эпидемии коронавируса: эксперт назвал причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина столкнется с еще тремя волнами эпидемии коронавируса. Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире “Украина 24”, пишет УНН.

Цитата

“Я всегда повторяю, что у нас не третья волна прошла, а все еще продолжается первая, просто она пикообразная. У нас прошел третий пик. Конечно, у нас будет не только четвертый, но и пятый, шестой пик, потому что Украина уже показала, что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности”, — отметил он.

Детали

Александрин считает, что причиной новых волн болезни является отказ граждан Украины честно выполнять рекомендации международных институций или Минздрава. Он отметил, что украинцам больше всего необходима вакцинопрофилактика, поскольку благодаря ей возможно снижение уровня заболеваемости и смертности.

Контекст

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19. С 8 мая не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 2,105 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, - 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 379. По сравнению с сутками ранее выросло число госпитализированных - до 3 тысяч.

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