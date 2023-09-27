В Минздраве рассказали, кто из женщин-медиков, вставших на воинский учет, не сможет выезжать за границу

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Почти все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, которые встанут на воинский учет смогут и в дальнейшем пересекать границу. Исключением могут быть женщины госслужащие. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.

Цитата

«Констатирую факт, что с 1 октября ничего не изменится, поскольку медицинская профессия для женщин и фармацевтическое образование для женщин они со времен независимости подпадали в перечень, который утверждался приказом министра обороны к тем специальностям, которые нуждались в воинском учете», - говорится в сообщении.

Детали

Никаких изменений относительно пересечения государственной границы женщинами с медицинским и фармацевтическим образованием Министерством внутренних дел внесено в соответствующее постановление не было. Определенные ограничения могут касаться только женщин, находящихся на государственных должностях в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. То есть, так же как и всех других госслужащих, отмечает Виктор Ляшко.

Напоминаем

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Вышеупомянутый закон предусматривает, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Постановка женщин-медиков на воинский учет с 1 октября не является мобилизацией - ВСУ

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