У МОЗ розповіли, хто з жінок-медиків, які встали на військовий облік, не зможе виїжджати за кордон

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«Констатую факт, що з 1 жовтня нічого не зміниться, оскільки медична професія для жінок і фармацевтична освіта для жінок вони з часів незалежності підпадали в перелік, який затверджувався наказом міністра оборони до тих спеціальностей, які потребували військового обліку», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Жодних змін щодо перетину державного кордону жінками з медичною та фармацевтичною освітою Міністерством внутрішніх справ внесено до відповідної постанови не було. Певні обмеження можуть стосуватися тільки жінок, що перебувають на державних посадах в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Тобто, так само як і всіх інших держслужбовців, зазначає Віктор Ляшко.

Нагадуємо

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вищезазначений закон передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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