У МОЗ розповіли, хто з жінок-медиків, які встали на військовий облік, не зможе виїжджати за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Майже усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою, які встануть на військовий облік зможуть і надалі перетинати кордон. Виключенням можуть бути жінки держслужбовці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише УНН.
Цитата
«Констатую факт, що з 1 жовтня нічого не зміниться, оскільки медична професія для жінок і фармацевтична освіта для жінок вони з часів незалежності підпадали в перелік, який затверджувався наказом міністра оборони до тих спеціальностей, які потребували військового обліку», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Жодних змін щодо перетину державного кордону жінками з медичною та фармацевтичною освітою Міністерством внутрішніх справ внесено до відповідної постанови не було. Певні обмеження можуть стосуватися тільки жінок, що перебувають на державних посадах в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Тобто, так само як і всіх інших держслужбовців, зазначає Віктор Ляшко.
Нагадуємо
7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вищезазначений закон передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
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