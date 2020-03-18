В Минздраве сообщили, какую медицинскую помощь продолжат оказывать во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство здравоохранения уверяет, что предоставление медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства, передает УНН.
"В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказание медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам. Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и в срок", - отметили в Минздраве.
В то же время в министерстве сообщили, что направили в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
Как сообщал УНН, во время карантина будут перепрофилировать больницу и переносить плановые операции, если они не ургентные и их можно провести через три-четыре месяца.