У МОЗ повідомили, яку медичну допомогу продовжать надавати під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я запевняє, що надання медичної допомоги пацієнтам, що потребують її за життєвими показами, під час карантину продовжиться. Про цей йдеться в повідомленні у Telegram-каналі міністерства, передає УНН.
“У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам. Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя та розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно”, — зазначили у МОЗ.
Водночас в міністерстві повідомили, що направили в регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.
Як повідомляв УНН, під час карантину будуть перепрофільовувати лікарні і переносити планові операції, якщо вони не ургентні та їх можна провести через три-чотири місяці.