В Минздраве сообщили, как пациентам с ВИЧ получить терапию во время войны

Детали

В Минздраве подчеркнули, что для людей с ВИЧ, которые должны ежедневно принимать антиретровирусные препараты, крайне важно не прерывать их прием.

По данным министерства, те, кто сменил место жительства, могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания.

Для этого необходимо обратиться в СПИД-Центр или кабинет "Доверия". Врачи-инфекционисты и/или социальные работники свяжутся с СПИД-Центром в городе, в котором вы проживали, и получат информацию о вашей антиретровирусной терапии.

Для украинцев, которые не меняли место жительства и остались в родном городе, АРТ-препараты можно продолжать получать в СПИД-Центре или в кабинете "Доверие", где стоите на учете.

Напомним

На период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут выдавать бесплатно.