У МОЗ повідомили, як пацієнтам з ВІЛ отримати терапію під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України дало поради людям із ВІЛ щодо отримання антиретровірусної терапії (АРТ) за місцем фактичного перебування під час війни, пише УНН.
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У МОЗ наголосили, що для людей з ВІЛ, які мають щоденно приймати антиретровірусні препарати, вкрай важливо не переривати їхній прийом.
За даними міністерства, ті, хто змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування.
Для цього необхідно звернутися до СНІД-Центру або кабінету "Довіри". Лікарі-інфекціоністи та/або соціальні працівники зв’яжуться із СНІД-Центром у місті, в якому ви проживали, й отримають інформацію щодо вашої антиретровірусної терапії.
Для українців, які не змінювали місце проживання і залишилися в рідному місті, АРТ-препарати можна продовжувати отримувати у СНІД-Центрі або в кабінеті "Довіра", де стоїте на обліку.
Нагадаємо
На період воєнного стану в Україні інсулін для пацієнтів видаватимуть безкоштовно.