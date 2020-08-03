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В Минздраве сообщили о планах проведения в Украине операций по трансплантации

В Минздраве сообщили о планах проведения в Украине операций по трансплантации

Киев  •  УНН

 • 14475 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Значительное количество трансплантаций, в которых нуждаются украинские пациенты, невозможно нигде, кроме Индии. Однако страна имеет собственный приоритетный список, куда почти не попадают украинцы. Поэтому в Украине планируют начать делать ряд трансплантаций самостоятельно. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Значительная часть украинцев отправлялась в Индию для трансплантации легких. Но, к сожалению, за последний год только одной гражданке Украины удалось провести такую трансплантацию. В то же время, в общем, там сейчас находится 7 украинских пациентов, лечение которых было оплачено. Шесть из этих пациентов нуждаются в трансплантации легкого, и один пациент - это ребенок, который нуждается в трансплантации сердца", - рассказал Иващенко.

Он отметил, что за последний год Украина ведет переговоры с Индией о включении украинцев в приоритетный список ожидания.

"Минздрав консультировался и с другими странами (по трансплантаций - ред.), и получил ответ о невозможности и из Беларуси, и из европейских стран. Кроме расчетов легких, также осуществляются расчеты тарифов по трансплантации детской печени и сердца. Ведь такие трансплантации осуществить за рубежом почти невозможно", - отметили в Минздраве.

Иващенко сообщил, что в Украине планируется провести несколько трансплантаций костного мозга от неродственного донора для детей. Донорский материал нужно искать в зарубежном реестре. Также страна готовится к первым трансплантациям костного мозга от неродственного донора взрослому.

"Разработан проект постановления, регулирующий порядок ввоза костного мозга из-за рубежа на таможенную территорию Украины без проведения дополнительных процедур... Единственным местом, где мы можем провести такие процедуры является Украина", - резюмирует заместитель министра.

Ранее в УНН сообщалось, что в рамках развития системы трансплантации в Украине Министерство здравоохранения выступает с инициативой проведения и формирования единого списка реципиентов в пределах областных трансплантационных центров.

Напомним, что в Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения пациентов методом трансплантации. В Минздраве считают, что это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах.

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