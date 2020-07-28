Розвиток трансплантології в Україні: МОЗ виступає за формування єдиного списку реципієнтів

"Дуже важливим пунктом у питаннях розвитку системи трансплантації, що досить чітко відображений у нашому пілотному проекті зі зміни механізму фінансування системи трансплантації, є формування листів очікування, так званих листів реципієнтів, тобто людей, які потребують трансплантації", - сказав Іващенко.



З його слів, на цей момент в Україні відсутній єдиний список таких реципієнтів, і протягом тривалого часу він не формувався.



"МОЗ виступає з ініціативою проведення і формування таких списків у межах обласних трансплантаційних центрів. Хочу зауважити, що фінансово така можливість наявна…" - заявив заступник міністра.



Крім того, зі слів Іващенко, протягом останнього тижня міністерством було підготовлено зміни до наказу про діагностику смерті мозку.



"Зміни, які були внесені до наказу МОЗ, який регламентує проведення діагностики смерті мозку, перш за все, передбачають можливість залучення лікарів необхідної кваліфікації з інших медзакладів до установи, де потенційно може знаходитися донор. Також передбачає порядок залучення медичних виробів та медичного обладнання з інших медзакладів для проведення діагностики смерті мозку. А також визначає порядок формування консиліуму лікарів та механізми їх скликання", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, в Україні реалізовується пілотний проект щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів методом трансплантації. У МОЗ вважають, що це дасть змогу збільшити кількість закладів, що проводять трансплантацію в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах.