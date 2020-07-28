Развитие трансплантологии в Украине: Минздрав выступает за формирование единого списка реципиентов

"Очень важным пунктом в вопросах развития системы трансплантации, который достаточно четко отражен в нашем пилотном проекте по изменению механизма финансирования системы трансплантации, является формирование листов ожидания, так называемых листов реципиентов, то есть людей, которые нуждаются в трансплантации", - сказал Иващенко.



По его словам, на данный момент в Украине отсутствует единый список таких реципиентов, и в течение длительного времени он не формировался.



"Минздрав выступает с инициативой проведения и формирования таких списков в пределах областных трансплантационных центров. Хочу отметить, что финансово такая возможность имеется...", - заявил замминистра.



Кроме того, по словам Иващенко, в течение последней недели министерством были подготовлены изменения к приказу о диагностике смерти мозга.



"Изменения, которые были внесены в приказ Минздрава, который регламентирует проведение диагностики смерти мозга, прежде всего, предусматривают возможность привлечения врачей необходимой квалификации из других медучреждений в учреждение, где потенциально может находиться донор. Также предусматривает порядок привлечения медицинских изделий и медицинского оборудования из других медучреждений для проведения диагностики смерти мозга. А также определяет порядок формирования консилиума врачей и механизмы их созыва", - отметил он.



Как сообщал УНН, в Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения пациентов методом трансплантации. В Минздраве считают, что это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах.