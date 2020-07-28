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Развитие трансплантологии в Украине: Минздрав выступает за формирование единого списка реципиентов

Развитие трансплантологии в Украине: Минздрав выступает за формирование единого списка реципиентов

Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В рамках развития системы трансплантации в Украине министерство здравоохранения выступает с инициативой проведения и формирования единого списка реципиентов в пределах областных трансплантационных центров. Об этом во время брифинга во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Очень важным пунктом в вопросах развития системы трансплантации, который достаточно четко отражен в нашем пилотном проекте по изменению механизма финансирования системы трансплантации, является формирование листов ожидания, так называемых листов реципиентов, то есть людей, которые нуждаются в трансплантации", - сказал Иващенко.

По его словам, на данный момент в Украине отсутствует единый список таких реципиентов, и в течение длительного времени он не формировался.

"Минздрав выступает с инициативой проведения и формирования таких списков в пределах областных трансплантационных центров. Хочу отметить, что финансово такая возможность имеется...", - заявил замминистра.

Кроме того, по словам Иващенко, в течение последней недели министерством были подготовлены изменения к приказу о диагностике смерти мозга.

"Изменения, которые были внесены в приказ Минздрава, который регламентирует проведение диагностики смерти мозга, прежде всего, предусматривают возможность привлечения врачей необходимой квалификации из других медучреждений в учреждение, где потенциально может находиться донор. Также предусматривает порядок привлечения медицинских изделий и медицинского оборудования из других медучреждений для проведения диагностики смерти мозга. А также определяет порядок формирования консилиума врачей и механизмы их созыва", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения пациентов методом трансплантации. В Минздраве считают, что это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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