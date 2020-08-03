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У МОЗ повідомили про плани проведення в Україні операцій із трансплантації

У МОЗ повідомили про плани проведення в Україні операцій із трансплантації

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Значна кількість трансплантацій, яких потребують українські пацієнти, неможлива ніде, окрім Індії. Проте країна має власний пріоритетний список, куди майже не потрапляють українці. Тож в Україні планують розпочати робити ряд трансплантацій самостійно. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"Значна частина українців відправлялась до Індії для трансплантації легень. Але, на жаль, протягом останнього року лише одній громадянці України вдалось провести таку трансплантацію. У той же час, загалом, там наразі перебуває 7 українських пацієнтів, лікування яких було оплачено. Шість з цих пацієнтів потребують трансплантації легені, і один пацієнт - це дитина, потребує трансплантації серця", - розповів Іващенко.

Він зазначив, що протягом останнього року Україна веде перемовини з Індією щодо включення українців у пріоритетний список очікування.

"МОЗ консультувалось й з іншими країнами (щодо трансплантацій – ред.), і отримали відповідь про неможливість й з Білорусі, й з європейських країн. Окрім розрахунків легень, також здійснюються розрахунки тарифів щодо трансплантації дитячої печінки та серця. Адже такі трансплантації здійснити за кордоном майже неможливо", - зазначили у МОЗ.

Іващенко повідомив, що в Україні планується провести декілька трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора для дітей. Донорський матеріал шукатимуть у закордонному реєстрі. Також країна готується до перших трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора дорослому.

"Розроблено проект постанови, що регулює порядок завезення кісткового мозку з-за кордону на митну територію України без проведення додаткових процедур… Єдиним місцем, де ми можемо провести такі процедури є Україна", - резюмує заступник міністра.

Раніше в УНН повідомлялося, що в рамках розвитку системи трансплантації в Україні Міністерство охорони здоров’я виступає з ініціативою проведення і формування єдиного списку реципієнтів у межах обласних трансплантаційних центрів.

Нагадаємо, що в Україні реалізовується пілотний проект щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів методом трансплантації. У МОЗ вважають, що це дасть змогу збільшити кількість закладів, що проводять трансплантацію в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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