В Минздраве сообщили, на каком месте в мире находится Украина по количеству больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина находится на 34-м месте в мире по количеству больных коронавирусной болезнью и на 38-м по количеству летальных исходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"На сегодня Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает 34-е место в мире, по смертности от COVID-19 - 38-е. По количеству больных на 1 млн населения Украина занимает 86-е место. Среди европейских стран по количеству случаев COVID-19 Украина занимает 8-е место, по смертности - 15-е, по количеству больных на 1 млн населения - 37-е", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мире не наблюдается динамика к снижению количества заболевших.
Напомним, как сообщали в Минздраве, среди стран-соседей Украины наибольшее суточное количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Румынии - 1200 и Польше 657, а также в России, где вчера подтвердили 5400 случаев коронавирусной болезни.