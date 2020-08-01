У МОЗ назвали країни-сусіди з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Серед країн-сусідів України найбільша добова кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксована у Румунії – 1200 та Польщі 657, а також Росії, де вчора підтвердили 5400 випадків коронавірусної хвороби. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За вчорашній день в європейському регіоні найбільший добовий приріст випадків дали такі країни, як Росія – 5 400, Іспанія – 3092 випадки і Франція – 1346. Ми бачимо, що в Іспанії розпочалася нова хвиля захворюваності", - сказав Ляшко.
Також він відмітив динаміку зростання кількості підтверджених випадків хвороби у країн-сусідів України.
"У Румунії за вчора було 1200 випадків, у Польщі – 657 випадків, і у Молдові 390 випадків", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.