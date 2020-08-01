В Минздраве назвали страны-соседи с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Среди стран-соседей Украины наибольшее суточное количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Румынии - 1200 и Польше 657, а также в России, где вчера подтвердили 5400 случаев коронавирусной болезни. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За вчерашний день в европейском регионе наибольший суточный прирост случаев дали такие страны, как Россия - 5400, Испания - 3092 случая и Франция - 1346. Мы видим, что в Испании началась новая волна заболеваемости", - сказал Ляшко.
Также он отметил динамику роста количества подтвержденных случаев болезни у стран-соседей Украины.
"В Румынии за вчера было 1200 случаев, в Польше - 657 случаев, и в Молдове 390 случаев", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине на утро 1 августа зафиксирован уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.