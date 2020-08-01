У МОЗ повідомили, на якому місці у світі перебуває Україна за кількістю хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна знаходиться на 34-му місці у світі за кількістю хворих на коронавірусну хворобу та на 38-му за кількістю летальних випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"На сьогодні Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займає 34-е місце у світі, за смертністю від COVID-19 – 38-е. За кількістю хворих на 1 млн населення Україна посідає 86-е місце. Серед європейських країн за кількістю випадків COVID-19 Україна посідає 8-е місце, за смертністю – 15-е, за кількістю хворих на 1 млн населення – 37-е", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у світі не спостерігається динаміка до зниження кількості тих, хто захворів.
Нагадаємо, як повідомляли у МОЗ, серед країн-сусідів України найбільша добова кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксована у Румунії – 1200 та Польщі 657, а також Росії, де вчора підтвердили 5400 випадків коронавірусної хвороби.