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В Минздраве сообщили, когда привитые от COVID-19 в Украине должны получить вторую дозу

В Минздраве сообщили, когда привитые от COVID-19 в Украине должны получить вторую дозу

Киев  •  УНН

 • 14821 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в пятницу сообщил, когда украинцы, получившие первую дозу вакцины от COVID-19, должны получить вторую дозу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Хотел бы сегодня озвучить сроки, когда начнется вторая прививка по каждой из вакцин. В частности, Covishield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первой и второй прививкой - 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Все, кто делал прививки с 24 февраля, пожалуйста, определите время и место, где вы будете делать вторую прививку", - сказал Ляшко.

Детали

По словам главного санитарного врача, вакциной CoronaVac начали прививки 13 апреля. Интервал - 28 дней между первой и второй прививкой, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая.

Вакциной Pfizer прививать начали 18 апреля, интервал - 21 день, поэтому вторую прививку должны начать получать 9 мая.

Дополнение

По данным Минздрава, за минувшие сутки 37 967 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами прививки.

В общем 821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 6 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

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