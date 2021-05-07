У МОЗ повідомили, коли щеплені від COVID-19 в Україні мають отримати другу дозу

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“Хотів би сьогодні озвучити терміни, коли почнеться друге щеплення по кожній з вакцин. Зокрема, Covishield, яким розпочали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням - 12 тижнів, тому друге щеплення має початись 19 травня. Усі, хто робив щеплення з 24 лютого, будь ласка, визначте час і місце, де ви будете робити друге щеплення”, — сказав Ляшко.

Деталі

Зі слів головного санлікаря, вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня. Інтервал - 28 днів між першим і другим щепленням, тому друге щеплення має початись 11 травня.

Вакциною Pfizer щеплювати почали 18 квітня, інтервал - 21 день, тому друге щеплення мають розпочатись 9 травня.

Доповнення

За даними МОЗ, за минулу добу 37 967 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Загалом 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.