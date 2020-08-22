В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зон

Так, список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

В список стран "зеленой" зоны входят 128 стран, в частности: Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Италия, Грузия и Египет.

В "красном" списке остается 65 стран, в том числе: США, Индия, Израиль, Испания, Румыния и Армения.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.