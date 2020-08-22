У МОЗ оновили список країн "зеленої" і "червоної" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство здоров’я України 22 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.
Так, список складається із держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я.
До списку країн "зеленої" зони входять 128 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Велика Британія, Італія, Грузія та Єгипет.
У "червоному" списку залишається 65 країн, зокрема: США, Індія, Ізраїль, Іспанія, Румунія та Вірменія.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.