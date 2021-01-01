В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области - 529,3 (-), в Николаевской области - 491,9 (-) и в городе Киеве - 473,1 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 97,1 (-), в Закарпатской области - 116,4 (-) и в Ивано-Франковской области - 124,3 (-).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 1 января зафиксировано уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.