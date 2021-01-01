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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Київській, Одеській та у Запорізькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (885), у Харківській (713), у Київській (627), в Одеській (544) та у Запорізькій (519) областях", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2559, летальних випадків – 147, одужало (особи) – 10016.
Здійснено тестувань за добу – в т.ч.: 50132 (методом ПЛР — 35688, методом ІФА — 14444).

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1064479, одужало (особи) – 720009, летальних випадків – 18680, проведено ПЛР-тестувань – 5582666.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ - 112356 випадків;
  • Вінницька область – 22735 випадків;
  • Волинська область – 33207 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58991 випадків;
  • Донецька область – 36909 випадків;
  • Житомирська область – 39604 випадків;
  • Закарпатська область – 28313 випадків;
  • Запорізька область – 54607 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43341 випадків;
  • Київська область – 59831 випадків;
  • Кіровоградська область – 8522 випадків;
  • Луганська область – 10830 випадків;
  • Львівська область – 61696 випадків;
  • Миколаївська область – 31314 випадків;
  • Одеська область – 71669 випадків;
  • Полтавська область – 36598 випадків;
  • Рівненська область – 41275 випадків;
  • Сумська область – 40989 випадків;
  • Тернопільська область – 34194 випадків;
  • Харківська область – 70090 випадків;
  • Херсонська область – 17906 випадків;
  • Хмельницька область – 39692 випадків;
  • Черкаська область – 39351 випадків;
  • Чернівецька область – 40225 випадків;
  • Чернігівська область – 30234 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 1 січня зафіксовано вже понад 1,064 млн випадків COVID-19, за добу - 9 432.

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