В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Киевской, Одесской и в Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (885), в Харьковской (713), в Киевской (627), в Одесской (544) и в Запорожской (519) областях", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, на 1 января в Украине зафиксировано 9432 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 338, медработников - 446). Количество активных больных составляет 325 790 человек.
Также за последние сутки: госпитализированы - 2559, летальных случаев - 147, выздоровели - 10016.
Осуществлено тестирований за сутки - в т.ч.: 50132 (методом ПЦР - 35688, методом ИФА - 14444).
За все время пандемии в стране: заболело - 1064479, выздоровели - 720 009, летальных случаев - 18680, проведения ПЦР-тестов - 5582666.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев - 112356 случаев;
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- Винницкая область - 22735 случаев;
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- Волынская область - 33 207 случаев;
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- Днепропетровская область - 58 991 случаев;
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- Донецкая область - 36909 случаев;
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- Житомирская область - 39 604 случаев;
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- Закарпатская область - 28313 случаев;
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- Запорожская область - 54607 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 43 341 случаев;
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- Киевская область - 59 831 случаев;
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- Кировоградская область - 8522 случаев;
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- Луганская область - 10830 случаев;
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- Львовская область - 61 696 случаев;
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- Николаевская область - 31314 случаев;
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- Одесская область - 71 669 случаев;
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- Полтавская область - 36 598 случаев;
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- Ровенская область - 41275 случаев;
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- Сумская область - 40 989 случаев;
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- Тернопольская область - 34194 случаев;
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- Харьковская область - 70 090 случаев;
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- Херсонская область - 17 906 случаев;
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- Хмельницкая область - 39692 случаев;
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- Черкасская область - 39351 случаев;
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- Черновицкая область - 40225 случаев;
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- Черниговская область - 30234 случаев.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 9 часов 1 января зафиксировано уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.