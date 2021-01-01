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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Киев • УНН

 • 25538 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Киевской, Одесской и в Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (885), в Харьковской (713), в Киевской (627), в Одесской (544) и в Запорожской (519) областях", - говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья, на 1 января в Украине зафиксировано 9432 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 338, медработников - 446). Количество активных больных составляет 325 790 человек.

Также за последние сутки: госпитализированы - 2559, летальных случаев - 147, выздоровели - 10016.
Осуществлено тестирований за сутки - в т.ч.: 50132 (методом ПЦР - 35688, методом ИФА - 14444).

За все время пандемии в стране: заболело - 1064479, выздоровели - 720 009, летальных случаев - 18680, проведения ПЦР-тестов - 5582666.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 112356 случаев;
  • Винницкая область - 22735 случаев;
  • Волынская область - 33 207 случаев;
  • Днепропетровская область - 58 991 случаев;
  • Донецкая область - 36909 случаев;
  • Житомирская область - 39 604 случаев;
  • Закарпатская область - 28313 случаев;
  • Запорожская область - 54607 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 43 341 случаев;
  • Киевская область - 59 831 случаев;
  • Кировоградская область - 8522 случаев;
  • Луганская область - 10830 случаев;
  • Львовская область - 61 696 случаев;
  • Николаевская область - 31314 случаев;
  • Одесская область - 71 669 случаев;
  • Полтавская область - 36 598 случаев;
  • Ровенская область - 41275 случаев;
  • Сумская область - 40 989 случаев;
  • Тернопольская область - 34194 случаев;
  • Харьковская область - 70 090 случаев;
  • Херсонская область - 17 906 случаев;
  • Хмельницкая область - 39692 случаев;
  • Черкасская область - 39351 случаев;
  • Черновицкая область - 40225 случаев;
  • Черниговская область - 30234 случаев.

Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 9 часов 1 января зафиксировано уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.

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