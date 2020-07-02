В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области - 152, Киеве - 104 и Ровенской области - 93", - рассказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине 45 887 случаев COVID-19: новых - 889, выздоровели - 20053 (+505 за сутки). Умерло - 1185 человек (+12 за сутки), подозрение на болезнь обнаружено у 91 172 человек (1 239 за последние сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 1895 (+19);
▪️ Волынская область - 2508 (+81);
▪️ Днепропетровская область - 1095 (+5);
▪️ Донецкая область - 562 (+78);
▪️ Житомирская область - 1421 (+13);
▪️ Закарпатская область - 3046 (85);
▪️ Запорожская область - 576 (+4);
▪️ Ивано-Франковская область - 2489 (+51);
▪️ Кировоградская область - 650 (+3);
▪️ г. Киев - 5242 (+104);
▪️ Киевская область - 2655 (45);
▪️ Львовская область - 5730 (+152);
▪️ Луганская область - 83 (+3);
▪️ Николаевская область - 447 (0);
▪️ Одесская область - 1736 (+24);
▪️ Полтавская область - 320 (+1);
▪️ Ровенская область - 3877 (+93);
▪️ Сумская область - 302 (+5);
▪️ Тернопольская область - 1958 (+28);
▪️ Харьковская область - 2207 (+38);
▪️ Херсонская область - 194 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 808 (+3);
▪️ Черновицкая область - 4894 (+44);
▪️ Черкасская область - 645 (0);
▪️ Черниговская область - 547 (+9).
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.