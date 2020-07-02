У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків зафіксована у Львівській області – 152, місті Києві – 104 та Рівненській області – 93", - розповів Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні 45 887 випадків COVID-19: нових - 889, одужало - 20 053 (+505 за добу). Померло - 1 185 осіб (+12 за добу), підозри на хворобу виявлено у 91 172 осіб (+1 239 за останню добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 1 895(+19);

▪️ Волинська область — 2 508 (+81);

▪️ Дніпропетровська область — 1 095 (+5);

▪️ Донецька область — 562 (+78);

▪️ Житомирська область — 1 421 (+13);

▪️ Закарпатська область — 3 046 (+85);

▪️ Запорізька область — 576 (+4);

▪️ Івано-Франківська область — 2 489 (+51);

▪️ Кіровоградська область — 650 (+3);

▪️ м. Київ — 5 242 (+104);

▪️ Київська область — 2 655 (+45);

▪️ Львівська область — 5 730 (+152);

▪️ Луганська область — 83 (+3);

▪️ Миколаївська область — 447 (0);

▪️ Одеська область — 1 736 (+24);

▪️ Полтавська область — 320 (+1);

▪️ Рівненська область — 3877 (+93);

▪️ Сумська область — 302 (+5);

▪️ Тернопільська область — 1 958 (+28);

▪️ Харківська область — 2 207 (+38);

▪️ Херсонська область — 194 (+1);

▪️ Хмельницька область — 808 (+3);

▪️ Чернівецька область — 4 894 (+44);

▪️ Черкаська область — 645 (0);

▪️ Чернігівська область — 547 (+9).

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу – 889.