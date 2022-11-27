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В Минздраве напомнили правила безопасного пользования генераторами

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Минздрав предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии нужно четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи, передает УНН.

Цитата

"В первую очередь напоминаем о запрете использования подобных электроприборов детям. А также: покупайте только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям производителя. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей", - говорится в сообщении. 

Детали

Также в Минздраве отмечают: держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.

Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.

"Установите в помещении детекторы угарного газа. Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом, на видном и легкодоступном месте. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - добавляют в Минздраве.

Напомним 

В Киевской области несколько семей отравились угарным газом, одна – через генератор. Известно, что среди пострадавших - дети, также погибший.

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