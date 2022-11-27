У МОЗ нагадали правила безпечного користування генераторами

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"Першочергово нагадуємо про заборону використання подібних електроприладів дітям. А також: купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника. Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також у МОЗ наголошують: тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

"Встановіть у приміщенні детектори чадного газу. Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки", - додають у МОЗ.

Нагадаємо

У Київській області декілька родин отруїлись чадним газом, одна - через генератор. Відомо, що серед постраждалих - діти, також є загиблий.