В москве угроза взрыва: эвакуируют Киевский вокзал, отменены более 20 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В москве было отменено 23 рейса и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает пропагандистское СМИ “ТАСС”, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по данным расписания, на 0:26 (московское время - ред.) во внуково было отменено 6 рейсов, еще 5 задержаны, а в шереметьево 6 рейсов задерживаются. В домодедово 8 рейсов задержаны и еще 17 отменены.
Экспертные службы сообщают, что происходит эвакуация Киевского вокзала в москве.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", - говорится в сообщении.
Как пишут росСМИ, на вокзале работают специалисты, информация о вероятном взрыве проверяется.
Напомним
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