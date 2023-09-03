В москве угроза взрыва: эвакуируют Киевский вокзал, отменены более 20 рейсов

Детали

Отмечается, что по данным расписания, на 0:26 (московское время - ред.) во внуково было отменено 6 рейсов, еще 5 задержаны, а в шереметьево 6 рейсов задерживаются. В домодедово 8 рейсов задержаны и еще 17 отменены.

Экспертные службы сообщают, что происходит эвакуация Киевского вокзала в москве.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

Как пишут росСМИ, на вокзале работают специалисты, информация о вероятном взрыве проверяется.

Напомним

В московской области недалеко от города люберцы российская ПВО якобы сбила беспилотник, летевший на москву.